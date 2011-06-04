Дизайн сайта певицы

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок320 просмотров
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Не большие изменения в дизайне в связи с записью нового диска.. тоесть нужно взять дизайн с обложки и превратить его в веб.. так же нужно будет создать флеш заставки..

сайт nastassiya.com

Дизайн сайта
13 лет назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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