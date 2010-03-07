Нужно по примеру сайта отрисовать свой вариант (только заглавную страницу) + сверстать. Подробности напишу в личку. Оплата в WMR.
Дизайн сайта пивной компании
Нужен дизайн сайта компании, занимающейся поставками пива и пивного оборудования.
Рассмотрю готовые варианты, шаблоны либо разработку в кратчайший срок.
Пример структуры страниц можно посмотреть тут: http://www.beer-co.com/productions/?lng=rus
Желательно преобладание темно-коричневого и зеленых цветов (как в интерьере ирландских пабов)
Пример дизайна, на который можно ориентироваться: http://www.templatemonster.com/website-templates/10578.html
После этого сверстать под Joomla
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет. витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д. Образец или ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $350
Требуется создать дизайн сайта, который включает в себя: Дизайн главной страницы (полностью) Дизайн одной из внутренних страниц Дизайн таблиц Дизайн списков и блоков сайта Фавикон Несколько иконок, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Ищу дизайнеров виртуозов , у которых есть огромнейший опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле. Вот примеры работ, на которые я ровняюсь. http://asterios.tm/index.php http://shock-world.com/ ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна шапка для сайта http://www.h-o-r-s-e.ru, это самый простой сателлит и особых требований нет, но хочу не просто что-то покерное, а отразить какую-то особенность h.o.r.s.e, например, что в нем 5 вариантов покера, ...Завершен15 лет назад
- $70
Доброе время. Приглашаю поучаствовать в разработке (редизайне) default шаблона под литературную тематику. Стандартный шаблон представлен на сайте http://livestreet.ruДизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Разработать дизайн сайта(ов) из серии "Диета" / "Разговоры с Гаи" / "Тест на привлекательность" / "IQ тест" и т.д. На выходе от 1 до 3 страниц (в зависимости от сайта) в формате ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Наш заказчик: фирма торгующая автозапчястями. Требуется сделать дизайн магазина. Есть сайт, который нравится заказчику и по подобию которого требуется сделать вариант дизайна его магазина. Есть определенные цвета, в которых нужно делать дизайн и есть ...Закрыт15 лет назад
- $500
Хостинг компания, нужно сделать -дизайн -верстка -логотип в короткие сроки сайт англоязычный красиво и стильо должно все быть никаких картинок стыриных ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется сделать дизайн для сайта визитки, шапку фон, кнопки (5 шт), боковые панели, для главной страницы, а также шапку и фон и обводку окон для остальных страниц, их будет 5. Нужна только графика, верстка ...Закрыт15 лет назад