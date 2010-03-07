Дизайн сайта пивной компании

Наш заказчик: фирма торгующая автозапчястями. Требуется сделать дизайн магазина. Есть сайт, который нравится заказчику и по подобию которого требуется сделать вариант дизайна его магазина. Есть определенные цвета, в которых нужно делать дизайн и есть ...