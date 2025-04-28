Дизайн сайта по аренде велосипедов

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Ищем дизайнера для редизайна сайта по аренде велосипедов в B2B сегменте. Необходимо переработать 8 существующих блоков и добавить 1 новый. Ожидаем от вас портфолио, цены и сроки выполнения работы.

Дизайн сайтов
10 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
17 лет
4 дня в сервисе
Был
4 дня назад
4 дня назад
Пынтя
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 дней назад
Яна
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
1 отзыв
5 дней назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
7 дней назад
Виолетта
 
18 лет
9 дней в сервисе
Была
9 дней назад
9 дней назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
180 отзывов
10 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
10 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Егор
 
16 лет
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
10 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
27 минут назад
27 отзывов
10 дней назад
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
10 дней назад
Виктория
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
день назад
10 дней назад
Ніна
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
4 дня назад
1 отзыв
10 дней назад