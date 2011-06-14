Дизайн сайта по готовому макету

Необходимо сделать редизайна сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн сайта для фирмы по продаже отделочных профилей по готовому макету.
Вот тут макет - http://a-profiles.com.ua/main.jpg.
Вот здесь логотип - http://a-profiles.com.ua/logo2.jpg.
Размеры в макете условные.
На главной странице показать каталог товаров.
Список разделов с подразделами для каталога товаров:
ПЛИНТУСА
-Плинтус короб с гибкими краями
-Плнитус-короб
-Жесткий плинтус
ПОРОЖКИ
-одноуровневые
-разноуровневые
-лестничные
-противоскользящие
ПРОФИЛИ ПВХ
-углы для плитки
-углы отделочные
-профиль для ванной
-наличники
-миниплинтус
-тавровый профиль
-оконный профиль
-гибкий профиль
ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
-угловые профили для плитки
-профили для плики
-тавровые
-отделочные углы
Желательно использовать цвета логотипа, но не обязательно.
- Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Цель: требуется создать дизайн (включая логотип) + верстка страниц. Тематика: услуги по настройке телефонии, серверного оборудования, СКС. ТЗ вышлю заинтересовавшимся людям. Сроки и деньги с Вас после обсуждения деталей. Оплата: Paypal, Райф, АльфаБанк. Остальные способы оплаты обсуждаются. ICQ: 5028102 Skype: diversant_hiddenДизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $40
Нужно выполнить макет редизайна сайта "химико-аналитической лаборатории".Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн и верстку для сайта на СМС PopUp v3.1 Примеры сайтов: 1. http://r1media.ru/ 2.http://24-advert.com/ 3. http://protrafv2.com/Завершен12 лет назад
- $250
Задача. Дизайн и верстка новой темы для сайта вопросов и ответов. Движок - http://www.question2answer.org Верстка - только c помощью CSS http://www.question2answer.org/themes.phpДизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн и верстка сайта для автопортала. верхушка-поиск. левый блок и правый блокЗавершен12 лет назад
- $60
Нарисовать внутренние страницы сайта.Завершен13 лет назад
Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно). У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта Задача – сделать новый симпотичный фон В ВЕКТОРЕ. Подробности скину ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно разработать дизайн клан сайта по игре dwar.ru вот образец дизайна которого нужно придерживаться http://8dle.ru/uploads/posts/2010-11/thumbs/1291047985_main.jpg остальные пожелания при выборе исполнителя. Срок максимум сутки.Завершен13 лет назад
- $200
Добрый день уважаемые фрилансеры!Нужен логотип и дизайн сайта на joomla,тематика суши+пицца,образец при общенииЗавершен13 лет назад