Дизайн сайта по готовому макету

$50
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок916 просмотров
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#1$50

Нужно сделать дизайн сайта для фирмы по продаже отделочных профилей по готовому макету.

Вот тут макет - http://a-profiles.com.ua/main.jpg.

Вот здесь логотип - http://a-profiles.com.ua/logo2.jpg.

Размеры в макете условные.

На главной странице показать каталог товаров.

Список разделов с подразделами для каталога товаров:

ПЛИНТУСА

-Плинтус короб с гибкими краями

-Плнитус-короб

-Жесткий плинтус

ПОРОЖКИ

-одноуровневые

-разноуровневые

-лестничные

-противоскользящие

ПРОФИЛИ ПВХ

-углы для плитки

-углы отделочные

-профиль для ванной

-наличники

-миниплинтус

-тавровый профиль

-оконный профиль

-гибкий профиль

ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

-угловые профили для плитки

-профили для плики

-тавровые

-отделочные углы

Желательно использовать цвета логотипа, но не обязательно.

Дизайн сайта
13 лет назад
tisprof
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Нет заявок фрилансеров