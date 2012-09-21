Дизайн сайта по мототехнике

Не нужно ничего навороченного, достаточно простой темплейт, светлый (!), без фонов или мозаики {бэкграунд:#fff;}, не перегруженный графикой, но, при этом, чтобы приятно смотрелся + резка, разумеется.

В хедере: слева - простое лого, по центру - список страниц (новости и пр), справа - блок корзины

Ниже хедера - менюшка с разделением по типам техники (снегоходы-квадроциклы-скутеры и пр.) с выпадающим меню (с большим уровнем вложений).

Основная часть - слева список категорий, по центру - основной контент, соответственно.

В футере просто копирайт, возможно, какая-то легкая графика, или что-то в этом духе.

Диз должен быть резиновым во все стороны + кроссбраузерный, разумеется.

Натягивать ничего не нужно, нужен только шаблон + исходник, конечно же :)

Примерный вариант, что мне нужно - аттачем :)