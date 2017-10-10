Дизайн сайта по переездам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок343 просмотра

Базовое ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1Y3o7G_oCDrD2dWAK8UqYLtqElJVwGld-hSofmLQtai8/edit?usp=sharing

1 Главная страница

16 внутренних

Указывайте в комментарии к заказу стоимость главной страницы и внутренней. Спасибо, Жду Ваших откликов.

8 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров