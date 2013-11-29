Дизайн сайта по продаже гранита

Не рекомендую работать с Портнягин Михаил. Полный неадекват! Как менеджер проекта, он его затянул. Полтора месяца его заказчик не мог посмотреть варианты работ. Практически постоянно не в сети. Бриф заполнять отказался, предоставил "слабенькое" ТЗ, которое обсуждать отказался, предложив мне делать на своё усмотрение. В результате из трёх вариантов дизайна главной странички заказчиком был выбран один. Но потом Портнягин Михаил, без объяснений решает прекратить сотрудничество. P.S. Сложилось такое впечатление, что сам заказчик не захотел работать с данным посредником!