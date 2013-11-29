Дизайн сайта по продаже гранита

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Закрыт1 заявка213 просмотров

Требуется дизайн сайта по продаже гранита

11 лет назад
mrmoric
Михаил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$250
5 дней
Не рекомендую работать с Портнягин Михаил. Полный неадекват! Как менеджер проекта, он его затянул. Полтора месяца его заказчик не мог посмотреть варианты работ. Практически постоянно не в сети. Бриф заполнять отказался, предоставил "слабенькое" ТЗ, которое обсуждать отказался, предложив мне делать на своё усмотрение. В результате из трёх вариантов дизайна главной странички заказчиком был выбран один. Но потом Портнягин Михаил, без объяснений решает прекратить сотрудничество. P.S. Сложилось такое впечатление, что сам заказчик не захотел работать с данным посредником!

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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