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Дизайн сайта по продаже клубники в шоколаде и шоколадных наборов
Требуется дизайн одностраничного сайта ( интернет-магазина)
примеры ? что нравится есть.
ДИЗАЙН ОТРИСОВАТЬ В ФОРМАТЕ : psd рисуются все необходимые страницы сайта в нескольких версиях ( пк, мобильная, и планшет )
Заявки фрилансеров
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