Дизайн сайта по продаже клубники в шоколаде и шоколадных наборов

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Закрыт47 заявок2608 просмотров

Требуется дизайн одностраничного сайта ( интернет-магазина)

примеры ? что нравится есть.

ДИЗАЙН ОТРИСОВАТЬ В ФОРМАТЕ : psd рисуются все необходимые страницы  сайта в нескольких версиях ( пк, мобильная, и планшет ) 

4 года назад
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