Дизайн сайта по продаже пива

Требуется нарисовать дизайн для сайта по продаже пива и слабоалкогольных напитков.

Подробности в ТЗ

Желающие, присылайте заявки со сроками, ценами и ссылками на свои работы которые были сделаны за эту же цену (примерно), чтобы было видно какого уровня будет работа за вашу цену.