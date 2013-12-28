Дизайн сайта по продаже пива

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки261 просмотр

Требуется нарисовать дизайн для сайта по продаже пива и слабоалкогольных напитков.

Подробности в ТЗ

Желающие, присылайте заявки со сроками, ценами и ссылками на свои работы которые были сделаны за эту же цену (примерно), чтобы было видно какого уровня будет работа за вашу цену.

11 лет назад
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$250
3 дня
Дизайн 5+ Работа и общение 4- Общая оценка: хорошо)
Было приятно работать спасибо! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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