Дизайн сайта по психотренингам

$50
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

нужен дизайн сайта по психотренингам. Тз исполнителю.

Бюджет 1500 р за главную.

Дизайн сайта
10 лет назад
zuich
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен качественный Landing Page

    $100

    Интернет-магазин по продаже чехлов для автомобильных сидений. Всего 2 страницы. Главная (предложение и выбор автомобиля) и карточка товара. Мои наработки во вложении. Не нужно всё повторять, проявите креативность. Нужно легко, чисто, вкусно.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн интерфейса системы заказа билетов

    $1000

    Необходимо реализовать интерфейс сайта заказа железнодорожных билетов без онлайн оплаты и личного кабинета пользователя. На время реализации проекта необходимо активное участие в командной работе. Подробное ТЗ и режим сотрудничества в дальнейшей переписке. Список примеров сайтов по ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужен дизайн интернет магазину. От вас сроки выполнения, стоимость. Подробное ТЗ заинтересованным. Общение только через скайп.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн на основе bootstrap + интеграция joomla

    Необходимо сделать несложный дизайн на основе bootstrap + его верстка и интеграцию в CMS joomla 3.0 В предложениях обязательно указывайте ссылку на вашу лучшую работу с bootstrap и бюджет пусть и примерный.

    JoomlaBootstrap
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад