Требуется внести правки в макет сайта в соответствии с техническим заданием, представленным в видео. Обязательно указать сроки и стоимость в заявке. Макет доступен по ссылке.
Дизайн сайта по строительной тематике
Необходимо сделать дизайн сайта строительной компании (строительство из металлоконструкций)
Структура:
главная
каталог проектов
страница с описанием технологии строительства
каталог выполненных объектов
блог/новости
Подробности лучше обсудить в tg (в профиле)
Заявки фрилансеров
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