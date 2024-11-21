Дизайн сайта по строительной тематике

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Закрыт26 заявок100 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта строительной компании (строительство из металлоконструкций)

Структура:

  • главная

  • каталог проектов

  • страница с описанием технологии строительства

  • каталог выполненных объектов

  • блог/новости

Подробности лучше обсудить в tg (в профиле)

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