Дизайн сайта по теплоизоляции домов

Необходимо разработать уникальный дизайн сайта в строгом соответствии с ТЗ а так же ниже приведенными требованиями общего характера:

1) Сайт должен вызывать у посетителя чувство комфорта, благодаря правильному расположению информации на странице, а так же цветовой гамме;

2) Страница должна быть легко загружаемой;

3) Использовать только стандартные шрифты. Или же картинкой, если на сайте будет присутствовать художественный шрифт.

4) должна быть подписана каждая папка и каждый слой. (не должно быть мешанины)

5) Минимальная ширина макета должна равняться 1200 px;

6) Не удаляйте направляющие, т.к. они могут пригодиться верстальщику;

Макет должен быть предоставлен в PSD варианте, плюс скриншот.