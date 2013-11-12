Дизайн сайта по теплоизоляции домов

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки261 просмотр
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Необходимо разработать уникальный дизайн сайта в строгом соответствии с ТЗ а так же ниже приведенными требованиями общего характера:

1) Сайт должен вызывать у посетителя чувство комфорта, благодаря правильному расположению информации на странице, а так же цветовой гамме;

2) Страница должна быть легко загружаемой;

3) Использовать только стандартные шрифты. Или же картинкой, если на сайте будет присутствовать художественный шрифт.

4) должна быть подписана каждая папка и каждый слой. (не должно быть мешанины)

5) Минимальная ширина макета должна равняться 1200 px;

6) Не удаляйте направляющие, т.к. они могут пригодиться верстальщику;

Макет должен быть предоставлен в PSD варианте, плюс скриншот.

Дизайн сайта
10 лет назад
test777
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
m0rte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$150
7 дней
Александр (m0rte), подошел очень творчески и ответственно к выполнению данной работы. Изучил все нюансы технического задания и максимально их учел в дизайне. Так же очень понравилось что человек не подходит формально к выполнению - предлагает улучшения и рациональные правки в своей работе согласуя и мотивированно объясняя их заказчику. Моя оценка данной работе максимальные 10 балов и огромная благодарность исполнителю!
Был очень рад поработать с таким заказчиком. Знает чего хочет, но тем не менее прислушивается к исполнителю и дает возможности развернуться. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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