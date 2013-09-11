Дизайн сайта по выкупу неисправных автомобилей

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется одностраничный дизайн сайта в светлых тонах.

Организация будет заниматься выкупом неисправных автомобилей

Необходимо место под слайдер .вверху сделать строку поиска, контакты

Слева будет меню, справа блок новостей

Дизайн сайта
10 лет назад
maximm
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$100
1 день
Всё сделано как надо, даже не пришлось просить внести какие-либо изменения в дизайн (как это обычно происходит с другими дизайнерами)
Максим, спасибо за проект! С Вами как всегда очень приятно работать!
  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна главной страницы сайта

    $250

    Разработать дизайн главной страницы сайта о запасных частях для скутеров. В приложении - ТЗ (Описание макета.odt) и собственно макет страницы (посмотреть -&gt; Home.html) Нужно разработать дизайн, кроме раздела "Преимущества..." (он будет в виде инфографики выполнен отдельно). Если ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта с фильмами под iPad в стиле iOS 7

    $500

    Надо нарисовать дизайн сайта (главная + внутренняя) с фильмами для iPad в стиле IOS 7 (скриншоты прикрепил) Детальное описание, что должно быть на страницах находиться в док файле.

    Дизайн сайтаiOS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • WEB-дизайнер

    $2500

    Креативной студии на длительную и плодотворную работу (по удаленке) требуется WEB-дизайнер. Основные задачи: Подбор стиля и прорисовка макетов согласно брифу. Участие в подготовке креативной концепции и консультация по творческим вопросам. Разработка дизайна, разработка прототипов, создание визуалов, баннеров, иллюстраций, ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $50

    Требуется дизайнер для отрисовки красивого дизайна для портала больных людей. Ресурс во благотворительность, и не будет нести никакой выгоды. Версткой и разработкой буду заниматься сам по мере свободного времени. Кто хочет помочь смертельно больным людям, ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать главную страничку сайта.

    $100

    Нужно дополнить/изменить дизайн, сделать страничку более живой. - Разбавить сайт тематическими картинками (сделать разделяющие полосы, линии) - систематизировать вид главной страницы.. расширить функционал. Подробное тз в прикрепленке. Бюджет по договоренности, СБР. Сайт на ASP.NET

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта дисконтной программы

    $50

    Требование обязательное: 1. на сайте будет много компаний, перечень компании где можно воспользоваться дисконтной карточкой. схема дизайна. 2. дизайн должен быть сделан на artisteer с темой на друпал. шапка, баннер ротатор, потом идет меню слева (как фильтр) и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн e-mail Шаблона

    Добрый день, необходим дизайн e-mail Шаблона для рассылок бренда Victoria's Secret. Наш сайт http://victoria4you.ru/ . В прикрепленном файле бывшая шапка и футер рассылки. Пишите цену и сроки...желательны примеры работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать качественный лендинг

    Требуется нарисовать хороший Landing Page. Нужен фрилансер с опытом создания подобных страничек. Срок 2 дня. Текст составлен. нужно только отрисовать Цену не загибайте.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад