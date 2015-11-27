Дизайн сайта по займам под залог недвижимости

Требуется разработать дизайн сайта, предоставляющего займы под залог недвижимости и выкупу.

На главной будет общая информация о двух основных услугах "Выкуп квартир" и

"Кредиты под залог недвижимости", контакты, быстрая заявка. С главной по

ссылке "Узнать условия" для каждого из направления деятельности попадаем на

страницу с полным описанием услуги.

Кроме этого будет раздел "новости" и страница "контакты".

В рамках задания - 2 макета страниц - главная (с мобильной версией) и одна внутренняя (шаблон для страниц двух основных направлений услуг) - его можно без мобильной верстки - сверстаем по аналогии с главной.