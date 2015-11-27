Дизайн сайта по займам под залог недвижимости

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать дизайн сайта, предоставляющего займы под залог недвижимости и выкупу.

На главной будет общая информация о двух основных услугах "Выкуп квартир" и

"Кредиты под залог недвижимости", контакты, быстрая заявка.  С главной по

ссылке "Узнать условия" для каждого из направления деятельности попадаем на

страницу с полным описанием услуги.

Кроме этого будет раздел "новости" и страница "контакты".

В рамках задания - 2 макета страниц - главная (с мобильной версией) и одна внутренняя (шаблон для  страниц двух основных направлений услуг) - его можно без мобильной верстки - сверстаем  по аналогии с главной.

Дизайн сайта
8 лет назад
RusDov
Руслан 
43 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
8 лет назад
$250
10 дней
Последнее время сотрудничаем только с Серафимой по дизайну - как всегда всё выполнено на хорошем профессиональном уровне и в срок.
Руслан - отличный заказчик! Проекты все понятные и интересные. СПАСИБО!
  • Похожие заказы

  • Сделать шапку для канала ютуба!

    https://www.youtube.com/channel/UC1xvJv2Afc5LlRhigJexNRg/feed - сам канал. Нужно оформить шапку для канала. Сделать большую и маленькую картинку. Само название должно быть объемным (3Д). Цвета не агрессивные, спокойные. Тематика канала в его названии. Обо всем по маленьку, полезные советы, шокирующее видео.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется отрисовать дизайн кулинарного блога

    Здравствуйте, требуется дизайн кулинарного сайта (6 страниц). Есть пример дизайна который нужно взять за основу (функциональные блоки и их расположение). По стилистике так же следует опираться на пример. Дизайн должен быть светлым, легким, ненавязчивым. От вас цена ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходимо разработать дизайн сайт. По прототипу. Корпоративный сайт с каталогом. Главная + 2 внутренних. Только прямые исполнители. Прямая оплата. СБР с прямой оплатой. Пожалуйста, пишите, цены. Спасибо!

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения + оптимизация

    Внести изменения в шаблон сайта (добавить/изменить элементы). Оптимизировать сайт под: [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] [url=https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/]https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/[/url]

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн landing page

    $100

    Здравствуйте, Необходимо нарисовать дизайн одностраничника. Тематика " Бюро устных переводов" К заданию приложил примерный скетч с точной последовательностью блоков.  Вам остается это все красиво и со вкусом упаковать в дизайн. Жду от Вас предложений по цветам и стилю, а ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта и логотипа (ЧИТАЙТЕ текст объявления пожалуйста)

    $265

    Требуется опытный дизайнер способный реализовать многостраничный сайт компании.  Сайт серьезный, многостраничный (включая главную, контакты и 404 порядка 9 разделов + конечно будут и подразделы). Дизайн создается под АДАПТИВНУЮ верстку (соответственно макеты нужны будут и под телефоны ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен лендинг, срок 1-2 дня

    $20

    Требуется человек, который умеет делать лендинги быстро и хорошо, на производство лендинга.  Бюджет 1300 рублей. Если сработаемся, буду заказывать у вас и дальше - проектов пока достаточно.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад