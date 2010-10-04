Дизайн сайта под ключ (Web2.0)

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки220 просмотров
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Требуется сделать редизайн информационного портала под ключ в стиле web 2.0

Примерный список страниц:

http://st.free-lance.ru/users/Delic/contacts/f_4c44e1209c250.doc

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Дизайн сайта
13 лет назад
Delic
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
toooto
34 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$400
21 день
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