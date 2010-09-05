Дизайн сайта-портала

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок509 просмотров
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Требуется разработка дизайна сайта-портала Доска объявления, каталог компаний.

Навигация действующая.

Нарисовать страницы компании, объявления, карточку пользователя и все прилегающие к ним страницы.

Стоимость работ по-договоренности.

Дизайн должен быть простой и в то же время оригинальный.

Желательно опыт работы с подобными проектами и успешная их реализация.

В предложениях пожалуйста укажите ссылки ваших работ с подобными сайтами-порталами.

Дизайн сайта
13 лет назад
ita001
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад