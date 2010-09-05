Дизайн сайта-портала

Требуется разработка дизайна сайта-портала Доска объявления, каталог компаний.

Навигация действующая.

Нарисовать страницы компании, объявления, карточку пользователя и все прилегающие к ним страницы.

Стоимость работ по-договоренности.

Дизайн должен быть простой и в то же время оригинальный.

Желательно опыт работы с подобными проектами и успешная их реализация.

В предложениях пожалуйста укажите ссылки ваших работ с подобными сайтами-порталами.