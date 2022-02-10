Дизайн сайта-портфолио в Figma

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки723 просмотра
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Нужен стильный и минималистичный сайт-портфолио. Задача очень простая, всего одна страница. Все подробности при личном общении.

Дизайн сайтаFigma
2 года назад
guest_16445060065141
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Neviollt
21 годБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$15
3 дня
RUB
Спасибо за качество работы! Очень рад, что обратился к Алине. Алина ответственно подошла к выполнению своей работы и превзошла все ожидания! Работа выполнена в срок, всегда на связи. Хочу особенно отметить, что качественно проработанный бриф, на основе которого строилось наше взаимопонимание, очень мне помог в том, чтобы объяснить мои идеи и желания. Работали по предоплате, проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Очень комфортно было поработать, отношения заказчик-исполнитель строились на взаимопонимании, за что большое спасибо Игорю. Была рада сделать для Вас красоту.
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