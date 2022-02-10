Дизайн сайта-портфолио в Figma

Спасибо за качество работы! Очень рад, что обратился к Алине. Алина ответственно подошла к выполнению своей работы и превзошла все ожидания! Работа выполнена в срок, всегда на связи. Хочу особенно отметить, что качественно проработанный бриф, на основе которого строилось наше взаимопонимание, очень мне помог в том, чтобы объяснить мои идеи и желания. Работали по предоплате, проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)