Дизайн сайта-портфолио в Figma

Необходимо сделать дизайн страницы с краткими новостями сайта. Ссылка на категорию: https://markakachestva.ru/electronics/. Пожелания: 1. Сделать одноколоночную систему. В связи с развитием мобильных версий две колонки и более потеряли актуальность. Картинка будет слева, а остальная информация ...
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Нужен стильный и минималистичный сайт-портфолио. Задача очень простая, всего одна страница. Все подробности при личном общении.
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