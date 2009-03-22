Дизайн сайта представляющего брокера + верстка

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки159 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта и выполнить его верстку в виде HTML (TABLE, DIV, CSS). Стиль - a la Web 2.0.

Тематика - финансовая. Сайт представляющего брокера (IB) дилингового центра рынка FOREX.

Для примера:

www.brocompany.ru - дилиговый центр (брокер)

www.bigcapital.ru - его IB (представляющий брокер)

Из приведенного примера (не самого удачного) следует, что сайт не должен быть копией сайта брокера, его основная задача - донести до посетителя информацию о финансовых рынках и преимуществах данного брокера перед другими. Цель сайта - заставить посетителя задуматься, почему он раньше не работал на финансовых рынках и о том, что ему жизненно необходимо незамедлительно открыть счет у данного брокера. Целевое действие - заполнение формы открытия счета или клик по ссылке, ведущей на страницу открытия счета брокера. Этой цели в немалой степени будут способствовать тексты размещенные на сайте. Основная задача дизайнера - обеспечить комфортное восприятие этих текстов, в идеале пользователь должен захотеть вернуться на сайт, показать его своим знакомым.

Требования к готовому проекту: HTML шаблон (TABLE, DIV, CSS), разумный минимум графики. Дизайн должен быть легким для восприятия и способствовать донесению до посетителя содержания. 2 страницы - заглавная и страница контента. Тексты НЕ НУЖНЫ (Lorem isprum... вполне достаточно). Система управления НЕ НУЖНА. Все, что может способствовать увеличению цены - НЕ НУЖНО.

Основная задача: создать привлекательный дизайн сайта при минимуме затрат. Время исполнения не важно, важна цена и действенность дизайна. Одна из идей: ориентировать сайт на жителей (в т.ч. потенциальных) курортного района, поэтому дизайн может включать элементы беззаботного отдыха на море (попутно донося до посетителя идею, что работа на финансовых рынках - что-то легкое и приятное), другая - разместив домен в зоне .eu, дать понять посетителю, что данные брокер предоставляет европейский уровень обслуживания.

Возможно длительное сотрудничество за нормальные деньги, главное - удачно начать.

Дизайн сайта
15 лет назад
GlavFOREX
Korbelainen 
51 годЭстония
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
handwork
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-3)
15 лет назад
$200
4 дня
Остался доволен выполненной работой. Несмотря на тесные рамки бюджета, Дмитрий сделал все очень качественно и в срок, в общении был доброжелателен. Терпеливо вносил все изменения, указанные заказчиком. В итоге был принят за основу вариант, предложенный Дмитрием с самого начала.
Рад был посотрудничать с Антоном - предоставил четкое ТЗ - оплата поступила сразу после утверждения. С удовольствием помогу вновь!
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