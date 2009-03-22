Дизайн сайта представляющего брокера + верстка

Нужно сделать сайт для хостинг компании, точнее редизайн существующего сайта www.avahost.ru Проект для тех кто знает что такое и кто делал сайты в т.н. стиле Веб 2.0 Сайт должен получиться простой, современно и профессионально-выглядящий. Нужно сделать главную страницу и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн сайта и выполнить его верстку в виде HTML (TABLE, DIV, CSS). Стиль - a la Web 2.0.
Тематика - финансовая. Сайт представляющего брокера (IB) дилингового центра рынка FOREX.
Для примера:
www.brocompany.ru - дилиговый центр (брокер)
www.bigcapital.ru - его IB (представляющий брокер)
Из приведенного примера (не самого удачного) следует, что сайт не должен быть копией сайта брокера, его основная задача - донести до посетителя информацию о финансовых рынках и преимуществах данного брокера перед другими. Цель сайта - заставить посетителя задуматься, почему он раньше не работал на финансовых рынках и о том, что ему жизненно необходимо незамедлительно открыть счет у данного брокера. Целевое действие - заполнение формы открытия счета или клик по ссылке, ведущей на страницу открытия счета брокера. Этой цели в немалой степени будут способствовать тексты размещенные на сайте. Основная задача дизайнера - обеспечить комфортное восприятие этих текстов, в идеале пользователь должен захотеть вернуться на сайт, показать его своим знакомым.
Требования к готовому проекту: HTML шаблон (TABLE, DIV, CSS), разумный минимум графики. Дизайн должен быть легким для восприятия и способствовать донесению до посетителя содержания. 2 страницы - заглавная и страница контента. Тексты НЕ НУЖНЫ (Lorem isprum... вполне достаточно). Система управления НЕ НУЖНА. Все, что может способствовать увеличению цены - НЕ НУЖНО.
Основная задача: создать привлекательный дизайн сайта при минимуме затрат. Время исполнения не важно, важна цена и действенность дизайна. Одна из идей: ориентировать сайт на жителей (в т.ч. потенциальных) курортного района, поэтому дизайн может включать элементы беззаботного отдыха на море (попутно донося до посетителя идею, что работа на финансовых рынках - что-то легкое и приятное), другая - разместив домен в зоне .eu, дать понять посетителю, что данные брокер предоставляет европейский уровень обслуживания.
Возможно длительное сотрудничество за нормальные деньги, главное - удачно начать.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры Требуется дизайн для сайта веб студии. Требования к исполнителю: обязательное наличие своего портфолио (от 10 работ), желание работать, способность выполнять работу точно в срок, умение реализовывать задуманное на уровне следующих работ: http://robgoodlatte.com/ http://www.homedesignfind.com/ http://www.dawghousedesignstudio.com/ Срок ...Завершен15 лет назад
Нужен шаблон на DLE для адалт сайта. дизайн типо такого http://girlsparadise.ws/ без флешиЗавершен15 лет назад
Сайт для детского спортливного клуба. Входная страница: - картинка + флэшка(появление слова "Прометей" в 3 этапа) со звуком (парам-парам-пам ууу) из ералаша Струкрута сайта: - О нас - Спорт (новости, ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть шаблон WordPress (демку смотрим здесь: http://www.elegantthemes.com/preview/ColdStone/) На этом шаблоне будет работать сайт, который будет располагаться по адресу: fond-astana.ru/ Этот сайт будет посвящен благотворительной организации «Фонд содействия и развития дружбы народов и национальных культур «Астана»». ...Завершен15 лет назад
Информационный сайт на покерную тематику. Больших наворотов не нужно, но должно быть привлекательно. На сайте будет только информация о покере (статьи, обзоры, стратегии), форум Самой игры не планируется. З.Ы. Указывайте плиз примерные ценыДизайн сайтов103 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется на конкурсной основе зделать красочный уникальный дизайн онлайн обменника. Макеты сбрасывайте на [email protected] После окончания конкурса выбиру одного с самым лутшим дизайном, + дальнейшее сотрудничество. В аську стучать безполезно там зверский антиспамбот. В конкурс Добавлю после первых релизов ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн сайта для женщин, легкий, привлекательный.. :) Все дело только в фантазии. Формат - PSD.Завершен15 лет назад
Нужен хороший дизайнер. Платим 150-200 wmz за макет. В первую очередь интересует качество и сроки. Работы много. Если Вы из Киева - можно обсудить вариант работы на ставке.Дизайн сайтов83 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Здравствуйте. Нам необходим солидный дизайн для сайта. На сайте будут продаваться два программных продукта. Вот примерное тз того что должно быть: -2 блока с обоими видами скрипта, их описание в блоках и ссылка на подробнее и демо. - ...Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт15 лет назад