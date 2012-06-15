Дизайн сайта. Приватно для Июльской Маргариты

1. На странице http://babyguard.in.ua/about/ есть зеленая полоска и на ней надпись "О нас". нужно зеленую полоску переделать в стрелочку как на http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/3k-cheshka-donskoy-naprotiv-tserkvi-ID4xLLz.html#641a6f51;promoted;r:;s: (стрелочка будет направо направлена) и чтобы полоска растягивалась в зависимости ...