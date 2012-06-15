Дизайн сайта. Приватно для Июльской Маргариты

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Завершен3 заявки191 просмотр

Создание юридического сайта

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$45
3 дня
Маргарита - безусловно, талантливый и приятный в общении человек. Предлагая вариант дизайна, достаточно быстро попадает в цель. Рекомендую, как ответственного и талантливого исполнителя. Мне приятно сотрудничать с этим человеком. Ведь так классно, когда тебя понимают!
Приятно работать с Сергеем. Всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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