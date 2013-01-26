Дизайн сайта. Проект "Бросим курить вместе".

$500
Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки337 просмотров
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Автор книг «Бросим курить вместе» и «Я не курю» Алексей Коваль пропагандирует движение «Бросим курить вместе».

Сейчас функционирует сайт www.alexeykoval.com

Сайт дает авторскую информацию для курящих, заставляет их задуматься над ошибками которые они сделали и из за чего они не смогли бросить курить, профилактика курения у подростков, проводит акции, раздает книги бесплатно, книга для андроида и айфона, прочее. Подробнее о акциях, текстах, мероприятиях в группе http://vk.com/quit_smoking_together

Бюджет 500 у.е.

Дизайн сайта
11 лет назад
ClioK
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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