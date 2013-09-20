Дизайн сайта проекта "За продуктами"

Есть прототип мобильного приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ova.b3code лучше его посмотреть чтобы понимать что к чему.

Соответственно люди отмечают цены на товары по штрих коду через мобильное приложение. Данные по GPS привязываются к магазину. Далее мы получаем цены на товары в разных супермаркетах.

Плюс к этому ведение списка покупок.

Для проекта нужен сайт. Это не сайт визитка, а именно функциональный портал.

Функциональность:

* найти товар по коду/названию и посмотреть супермаркеты где он продается и по какой цене

* список покупок, как в мобильном приложении. Просмотры списков создание новых и тд

* просмотр цен что я указал(с привязкой к карте)

* общий функционал типа регистрации в системе и тд

Главная страница должна содержать карту и поисковую форму, остальное по вашему усмотрению.

ps Интересует только дизайн и может быть верстка(если дизайнер этим занимается). Услуги разработки не требуются. Нужен реально крутой чел!!!