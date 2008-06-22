Дизайн сайта программы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок316 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта программы для оформления фотографий (рамки, открытки и т.п.) и сверстать три типовые страницы для него. Основные требования:

- современный стиль (aква и т.п.);

- лёгкость графических элементов;

- яркое и приятное цветовое решение (оранжевый, синий);

- крупные основные элементы сайта (главное меню, логотип);

- хорошая читаемость всех надписей и текстов.

Кроме того:

- фиксированная ширина, оптимальная для 1024x768;

- корректное отображение на различных браузерах.

17 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$100
Очень приятно было сотрудничать. Хорошо понял идею проекта и оригинально её реализовал. Сделал всё максимально быстро и качественно.
Очень приятно работать с этим человеком. Четко знает, что нужно получить в итоге. Гонорар получил четко как и договаривались. Вобщем, не работа с ним, а удовольствие. Побольше таких людей на фрилансе. Надеюсь на последующие сотрудничество. С уважением, Павел.

Заявки фрилансеров

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад