Дизайн сайта программы

Очень приятно работать с этим человеком. Четко знает, что нужно получить в итоге. Гонорар получил четко как и договаривались. Вобщем, не работа с ним, а удовольствие. Побольше таких людей на фрилансе. Надеюсь на последующие сотрудничество. С уважением, Павел.