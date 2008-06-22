Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...
Дизайн сайта программы
Требуется разработать дизайн сайта программы для оформления фотографий (рамки, открытки и т.п.) и сверстать три типовые страницы для него. Основные требования:
- современный стиль (aква и т.п.);
- лёгкость графических элементов;
- яркое и приятное цветовое решение (оранжевый, синий);
- крупные основные элементы сайта (главное меню, логотип);
- хорошая читаемость всех надписей и текстов.
Кроме того:
- фиксированная ширина, оптимальная для 1024x768;
- корректное отображение на различных браузерах.
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