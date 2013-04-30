Дизайн сайта (прототип)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка195 просмотров

Имеется некоторая концепция дизайна сайта, выполненная в качестве картинки jpeg – прикреплена к проекту.

Её требуется "причесать" и развить в соответствии с правилами веб-дизайна. Результат пока также выдать в jpeg. Желательно предложить по 2-3 вариации на эту тему - для главной и внутренней.

Дополнительные примеры есть, прочие детали обсуждаем с исполнителем.

Основное назначение этого пототипа - определиться с основными чертами будущего дизайна, т.е. в каком направлении двигаться.

Предложение по цене жду от кандидатов, сам не знаю.

12 лет назад
erector
Борис 
53 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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