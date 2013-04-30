Требуется разработать дизайн логотипа и сайта компании занимающейся доставкой IKEA спокойные цвета приближенные к IKEA
Дизайн сайта (прототип)
Имеется некоторая концепция дизайна сайта, выполненная в качестве картинки jpeg – прикреплена к проекту.
Её требуется "причесать" и развить в соответствии с правилами веб-дизайна. Результат пока также выдать в jpeg. Желательно предложить по 2-3 вариации на эту тему - для главной и внутренней.
Дополнительные примеры есть, прочие детали обсуждаем с исполнителем.
Основное назначение этого пототипа - определиться с основными чертами будущего дизайна, т.е. в каком направлении двигаться.
Предложение по цене жду от кандидатов, сам не знаю.
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