Дизайн сайта (прототип)

Имеется некоторая концепция дизайна сайта, выполненная в качестве картинки jpeg – прикреплена к проекту.

Её требуется "причесать" и развить в соответствии с правилами веб-дизайна. Результат пока также выдать в jpeg. Желательно предложить по 2-3 вариации на эту тему - для главной и внутренней.

Дополнительные примеры есть, прочие детали обсуждаем с исполнителем.

Основное назначение этого пототипа - определиться с основными чертами будущего дизайна, т.е. в каком направлении двигаться.

Предложение по цене жду от кандидатов, сам не знаю.