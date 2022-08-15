Дизайн компьютерной и мобильной версии лендинга

Я бы хотел чтобы Визитка была лаконичной - только самое нужное

серое, оранжевое, белое

Структура

Шапка: лого, меню, телефон значок ватсап, телеграм, кнопка заказать звонок скайп. Главный экран: обязательно заголовок, кнопка, далее придумаете сами

Обо мне

Прайс

Сертификаты слайдером

Галерея можно слайдером, если есть идеи, то по другому

Контакты: карта, форма заявки, контакты телефон, соц сети, почта, адрес, кнопка как пройти

Частые вопросы и подвал сайта + кнопка задать вопрос

Хочу получить от вас идеи по классному дизайну, чтобы не были все сайты однотипными. а были разные

Контакты + карту вместе, форму над ними можно сделать

такая цветовая гамма нравится https://www.psychologies.ru/

После частых вопросов просто картинку добавить ссылкой перед футером