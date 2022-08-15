Дизайн сайта психолога

$113
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка79 просмотров

Дизайн компьютерной и мобильной версии лендинга

Я бы хотел чтобы Визитка была лаконичной - только самое нужное

серое, оранжевое, белое

Структура

  • Шапка: лого, меню, телефон значок ватсап, телеграм, кнопка заказать звонок скайп. Главный экран: обязательно заголовок, кнопка, далее придумаете сами
  • Обо мне
  • Прайс
  • Сертификаты слайдером
  • Галерея можно слайдером, если есть идеи, то по другому
  • Контакты: карта, форма заявки, контакты телефон, соц сети, почта, адрес, кнопка как пройти
  • Частые вопросы и подвал сайта + кнопка задать вопрос
Хочу получить от вас идеи по классному дизайну, чтобы не были все сайты однотипными. а были разные

Контакты + карту вместе, форму над ними можно сделать

такая цветовая гамма нравится https://www.psychologies.ru/

После частых вопросов просто картинку добавить ссылкой перед футером

3 года назад
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$113
6 дней
Все хорошо. Спасибо!
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад

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