Дизайн сайта путешествий

Техническое задание для дизайна сайта Тур Агентства

1. Понравившийся дизайн http://1001tur.ru/

2. Сайт должен быть в светлых тонах

3. Шрифт используем уже понравившийся как на сайте для военных билетов

4. Позиционирование сайта САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ

ЛЕВЫЙ БЛОК

5. Левый блок начинается с самого верха все дальнейшие модификации по сайту буду описывать на примере сайта 1001 тур.

6. Левая навигация как на сайте 1001 тур. так что текст можешь брать оттуда

7. Нужны будут иконки как и расположены на сайте

8. Наши ресурсы тоже нужны

9. Также 2 баннера

ШАПКА

10. Онлайн консультант

11. Федеральный номер 8-800 (пример с телефоном во вкладке «подмосковье»)

12. Заказать звонок специалиста

13. 3 офера 1. «ГОРЯШИЕ ТУРЫ» 2. «САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ» 3. «ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ VISA и MASTERCARD через сайт»

14. Вверху полоска с текстом текст пока оставь как на сайте 1001 тур, там еще подумаем что расположить

15. расположение стран как на 1001 тур

16.

ПРАВОЕ МЕНЮ

17. Заявка на подбор тура

18. Подписка на горящие туры

19. Отзывы

20. Новости

БЛОК ГДЕ МОДУЛЬ ТУРОВ ИЛИ ТЕКСТ

Модуль как на главной странице, дизайн нужен, модули будем брать отсюда http://tourvisor.ru/about.php

21.

22. дальше горящие туры

23. дальше текст

24. дальше реклама яндекс блока

25. дальше актуальные предложения

26. Дальше блок для баннера

27. дальше в ряд 3 офера продублируй как в шапке посмотреть расположение

НИЖНИЙ БЛОК

28. Подписка на горящие туры

29. Навигация как на сайте горящие туры, ж/д билет и т.д.

30. Далее 3 блока как на сайте военных билетов 1. Контакты плюс онлайн консультант там же дублируем; 2. Доп. инфа перечисление разделов будет включать, об оплате, сотрудничестве, рекламе на сайте и т.д.; 3. Форма «Задать вопрос по турам»