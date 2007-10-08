Дизайн сайта рекламного агентства

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Предлагаю к разработке дизайн сайта для агентства интернет-рекламы. Особенности следующие:

-полное отсутствие декоративных граф. элементов, всё на HTML и шрифтах

-Полное отсутствие цвета кроме белого, чёрного и 2ух серых тонов

во вложении скетч сделаный за 10 минут, но идею он передаёт. И ещё скан газеты new york times 1918 г. до кучи

В результате было бы неплохо получить шаблон для joomla, но если у вас получится просто HTML - не беда.

Бюджет обсуждабелен.