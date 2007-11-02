Дизайн сайта с продуманным usasbility

Имеется действующий сайт, необходимо полностью переделать дизайн и повесить его на старый движок. Интернет-магазин подарков, необходим не только красивый дизайн, но и соблюдения правил создания интернет-магазинов и хорошее юзабилити, навигация и внешний вид.

Пример уровня того, что мы хотим www.ac-studio.ru Атмосфера праздника и желание сделать подарок. На сайте должно быть приятно находиться и легко ориентироваться. Особое внимание уделить расположению товаров и категорий. Предусмотреть

места под специальные акции , скидки, опросники и.т.п.

http://www.mirpodarka.ru/ - пример удачного использования пространства под товарные предложения (но сам дизайн неудачный)

icq 614400