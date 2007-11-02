Дизайн сайта с продуманным usasbility

Необходимо внести некоторые изменения в дизайн: - Добавить правый рекламный блок (подобный левому) - “Растянуть” дизайн так, чтобы он отображался во весь экран сайт: bakster.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется действующий сайт, необходимо полностью переделать дизайн и повесить его на старый движок. Интернет-магазин подарков, необходим не только красивый дизайн, но и соблюдения правил создания интернет-магазинов и хорошее юзабилити, навигация и внешний вид.
Пример уровня того, что мы хотим www.ac-studio.ru Атмосфера праздника и желание сделать подарок. На сайте должно быть приятно находиться и легко ориентироваться. Особое внимание уделить расположению товаров и категорий. Предусмотреть
места под специальные акции , скидки, опросники и.т.п.
http://www.mirpodarka.ru/ - пример удачного использования пространства под товарные предложения (но сам дизайн неудачный)
icq 614400
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Необходимо поправить дизайн на магазинах. Просто поставить другую шапку (она уже нарисована) и подправить внешнее оформлеление сайта. Убрать лишние модули и поставить модуль статей. (тоже все уже есть) Поставить анимационные ролики (тоже уже готовы) Ищу человека, который уже работал ...Завершен16 лет назад
- $50
На данный момент дизайн устраивает, но есть желание его обновить так сказать, сделать четче, живее. Также нужно слегка анимировать хедер. Есть psd хедера.Закрыт16 лет назад
Нужен дизайн в арткомиксовом стиле для портала юмора. Я тут публиковал проект до этого и за прошедшее время удалось определить структуру дизайна и задачи. В приложении набросок структуры. Шапку взял от одного дизайна, остальное от другого. ...Закрыт16 лет назад
Нужен шаблон для спб общества автомобилистов. Аналог сайта москвы. Московский сайт - http://voa.ru Требования: удобство и простота. Логотип должен остаться.Завершен16 лет назад
- $100
Требуется изготовить новый редизайн для строительного информационного ресурса. Сайт работает на битриксе. Без портфолио просьба не писать. В работу входит: 1.Дизайн 2.Верстка 3.Внедрение в скрипт (если потребуется доработка) Кто не знает, дизайн шаблонный!Дизайн сайтов3 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $250
Компания "Vizualtech" проводит конкурс на лучший дизайн корпоративного сайта www.vizualtech.com ,в связи с тем что у компании нет ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть 3 сайта доски объявлений. Темы: недвижимость, животные и автомобили. Сайты сделаны с помощью скрипта доски объявлений – Elite-Board 1.2. Нужен новый дизайн для всех трёх сайтов.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен дизайн портала. Подробное ТЗ по запросу. Подобие: http://www.rb.ru/, отчасти http://www.mail.ru Возможно увеличение бюджета.Закрыт16 лет назад
- $50
Срочно! Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта по аренде конференц залов. Простенький дизайн на Ваш вкус. Логотип, фотки пришлю.Завершен16 лет назад