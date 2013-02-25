Дизайн сайта сети фитнес-клубов

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка120 просмотров
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Дизайн сайта сети фитнес клубов.

Действующий сайт морально устарел. Его было достаточно для одного провинциального клуба.

Сейчас проект выходит на всероссийский масштаб сети. Поэтому необходим достойный и актуальный сайт.

Сайт, способный лаконично объединить информацию о клубах, расположенных в разных городах, с общей информацией о проекте.

В нем и клиент и инвестор должны видеть серьезность проекта и перспективу развития сети.

Дизайн сайта
11 лет назад
krishtal
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад
$1000
14 дней
Проект принят! Учтены все пожелания. Работа проходила оперативно. Качеством доволен! Спасибо!
Александр - замечательный заказчик! Проект очень интересный. Сотрудничеством довольна. Желаю процветания вашему фитнес бизнесу!
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