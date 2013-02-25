Дизайн сайта сети фитнес клубов.

Действующий сайт морально устарел. Его было достаточно для одного провинциального клуба.

Сейчас проект выходит на всероссийский масштаб сети. Поэтому необходим достойный и актуальный сайт.

Сайт, способный лаконично объединить информацию о клубах, расположенных в разных городах, с общей информацией о проекте.

В нем и клиент и инвестор должны видеть серьезность проекта и перспективу развития сети.