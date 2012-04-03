Дизайн сайта сети стоматологических клиник

# 1 — $ 70

Нужен дизайн для сайта сети стоматологических клиник. За основу (цветовая схема, навигация, меню...) можно взять avanstom.ru, но не копировать 1 в 1.

Обязательные условия:

1- в шапке изображение улыбающегося доктора (в левом верхнем углу), далее, до правого края "калейдоскоп улыбок".

2- в "первом окне" обязательно ссылки на страницы клиник. Ссылки можно сделать в виде маленькой карты метро Москвы, либо как-то по-другому. Но обязательно выделить названия станций метро, где расположены клиники (1-я клиника: метро Электрозаводская, Сокольники, Преображенская площадь; 2-я клиника: метро Площадь Ильича, Римская). Главное- выделить именно по станциям в видном месте, чтобы не люди не искали "где же они находятся?".

Названий клиник и адреса сайта в дизайн внедрять не требуется.

Максимальный бюджет - 70$