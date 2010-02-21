Дизайн сайта сравнения + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок333 просмотра

Необходима разработка дизайна и последующая верстка для сайта сравнения

- favico, логотип

-пример главной страницы : http://www.moneyexpert.com/ +10иконок к блокам, выпадающее меню

-страница сравнения продуктов : пример таблицы http://www.uswitch.com/loans/ . Над таблицей должна распологаться форма поиска по заданным параметрам

-пример страницы с подробной информацией о продукте http://www.uswitch.com/loans/personal-product-details/?uniqueloanid=LOANS010402&amount=10000&term=60

-по мелочи (формы обратной связи, регистрации, список новостей, полный текст новости, 404)

требования к верстке:

- резиновая. div.

- 100% валидный xhtml, css

- Кроссбраузеность (IE7, IE8, FF, Chrome, Opera)

Работаем только через сервис безопасных сделок. Большая просьба в предложении указывать стоимость

CSS
15 лет назад
xK
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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