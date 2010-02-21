Добрый день! Необходимо: 1. Подобрать 8 готовых дизайнов и согласовать с заказчиком, при этом указав сайт на котором будет приобретаться готовый дизайн для подтверждения их стоимости. 2. Доработать дизайны, ...
Дизайн сайта сравнения + верстка
Необходима разработка дизайна и последующая верстка для сайта сравнения
- favico, логотип
-пример главной страницы : http://www.moneyexpert.com/ +10иконок к блокам, выпадающее меню
-страница сравнения продуктов : пример таблицы http://www.uswitch.com/loans/ . Над таблицей должна распологаться форма поиска по заданным параметрам
-пример страницы с подробной информацией о продукте http://www.uswitch.com/loans/personal-product-details/?uniqueloanid=LOANS010402&amount=10000&term=60
-по мелочи (формы обратной связи, регистрации, список новостей, полный текст новости, 404)
требования к верстке:
- резиновая. div.
- 100% валидный xhtml, css
- Кроссбраузеность (IE7, IE8, FF, Chrome, Opera)
Работаем только через сервис безопасных сделок. Большая просьба в предложении указывать стоимость
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