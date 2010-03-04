Дизайн сайта. Строительство.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок293 просмотра

Здравствуйте!

Есть:

- логотип

- цвета фирмы: красный, синий (больше бирюзовый)

- слоган

- предварительный макет psd по слоям, с которого можно взять основной стиль (цвета, кнопки, слайдер для меню, пагинация, поиск и т.д.)

- есть расположение блоков, которое хочется руководству

- примеры дизайнов которые нравятся по стилю: polymerconsulting.ком.юа , pafilia.ком.юа

Нужно сделать:

1. Макет главной страницы (по сути, чуть подвигать слои, где-то добавить иконку, где картинку, в общем допилить)

2. Макет страницы товаров (предварительный уже есть)

3. Макет где есть формы, ну к примеру: обратная связь

4. Макет где есть текст

Разметка для п.1 во вложении, для п.2,3,4 основная структура ( лого, меню и т.д.) остается, меняется только область отмеченная синим.

Верстать не надо, только psd

Нужно сделать сразу без косяков главную страницу, после чего возможна предоплата.

Предварительный макет покажу исполнителям, которым отдам предпочтение.

Так же ищу для подобной работы в будущем человека из Днепропетровска, Украина.

p.s. Просьба контакты не засорять, оставляйте свое предложение здесь.Свяжусь с выбранными.

15 лет назад
SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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