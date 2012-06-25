Дизайн сайта Строительство деревянных домов

Нужно сделать дизайн макеты для обновления сайта по тематике "Строительство деревянных домов".

Текущий вид сайта - ...

Краткое описание требований к дизайну:

Общие:

1) Простенько, но со вкусом :) !

По стилю:

2) Современный, просторный, светлый, сочные / насыщенные цвета и обилие оттенков (!); общий вид, ассоциирующийся с тематикой компании

3) Фирменные цвета: нет.

4) Желаемые цвета дизайна: на усмотрение дизайнера, с учётом п.1.

По формату:

5) Ширина функциональной части сайта фиксированная.

6) Ширина функциональной части сайта должна обеспечивать возможностью его просмотра на мониторе шириной от 1024 пикселей по ширине, т.о. ширина функциональной части = 960 px....

Подробнее - в ТЗ.

НУЖНО: макеты 5ти страниц + макет всплывающего блока для формы заказа обратного звонка.

ПРИЛАГАЮ: блок-схемы страниц, для которых нужны макеты; ТЗ.

ОПЛАТА: WebMoney или QIWI или ЯндексДеньги на Ваш выбор.

ЖДУ заявки в проект или сообщения в личку.

ПРОШУ: указать сроки и Ваше предложение по бюджету, если он отличается от указанного.