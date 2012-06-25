Дизайн сайта Строительство деревянных домов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок209 просмотров

Нужно сделать дизайн макеты для обновления сайта по тематике "Строительство деревянных домов".

Текущий вид сайта - ...

Краткое описание требований к дизайну:

Общие:

1) Простенько, но со вкусом :) !

По стилю:

2) Современный, просторный, светлый, сочные / насыщенные цвета и обилие оттенков (!); общий вид, ассоциирующийся с тематикой компании

3) Фирменные цвета: нет.

4) Желаемые цвета дизайна: на усмотрение дизайнера, с учётом п.1.

По формату:

5) Ширина функциональной части сайта фиксированная.

6) Ширина функциональной части сайта должна обеспечивать возможностью его просмотра на мониторе шириной от 1024 пикселей по ширине, т.о. ширина функциональной части = 960 px....

Подробнее - в ТЗ.

НУЖНО: макеты 5ти страниц + макет всплывающего блока для формы заказа обратного звонка.

ПРИЛАГАЮ: блок-схемы страниц, для которых нужны макеты; ТЗ.

ОПЛАТА: WebMoney или QIWI или ЯндексДеньги на Ваш выбор.

ЖДУ заявки в проект или сообщения в личку.

ПРОШУ: указать сроки и Ваше предложение по бюджету, если он отличается от указанного.

13 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отредактировать шаблон Joomla

    Здравствуйте! Нужно на сайте www.fly-fleur.com отредактировать шаблон таким образом чтобы получилось так - http://www.10pix.ru/view/1416/7989590/ но при этом область ниже с 6-ю меняющимися картинками - вообще убрать. Т.е. Сайт должен после горизонтального меню ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно создать шапку

    Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Мне нужно создать шапку для сайта на тему "Антивирусы и безопасность пк) Плачу 300 рублей. Оплата будет происходить через яндекс деньги или на прямую на любую платёжную систему (комиссию беру ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простое приложение для facebook

    $100

    Необходимо разработать приложение для facebook пример приложения: http://www.facebook.com/MercedesBenz/app_236900536335323 интересует стоимость, сроки и самое главное портфолио За всеми подробностями в личку.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн портала

    Нужно разработать дизайн интернет-портала. Разработать нужно полностью все страницы сайта (новости, статьи, почта, форумы и т.д.). Сделать нужно что-то наподобие tut.by, open.by, lenta.ru собственно так же надо будет составить ТЗ предлагайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна каталога – Wordpress

    1. Необходима доработка кеширования (скрипт linker) каталога для Wordpress. Поправить вид ссылок. • Необходимо доработать скрипт каталога, для его работы с кэшированием (MAXCACHE). Сейчас страницы не кэшируются. Вот что сказал разработчик каталога по этому ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад