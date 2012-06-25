Добрый день . Требуется создать сайт : Дизайн сайта, вёрстка и программирование сайта . От Вас цена за каждый этап работы
Дизайн сайта Строительство деревянных домов
Нужно сделать дизайн макеты для обновления сайта по тематике "Строительство деревянных домов".
Текущий вид сайта - ...
Краткое описание требований к дизайну:
Общие:
1) Простенько, но со вкусом :) !
По стилю:
2) Современный, просторный, светлый, сочные / насыщенные цвета и обилие оттенков (!); общий вид, ассоциирующийся с тематикой компании
3) Фирменные цвета: нет.
4) Желаемые цвета дизайна: на усмотрение дизайнера, с учётом п.1.
По формату:
5) Ширина функциональной части сайта фиксированная.
6) Ширина функциональной части сайта должна обеспечивать возможностью его просмотра на мониторе шириной от 1024 пикселей по ширине, т.о. ширина функциональной части = 960 px....
Подробнее - в ТЗ.
НУЖНО: макеты 5ти страниц + макет всплывающего блока для формы заказа обратного звонка.
ПРИЛАГАЮ: блок-схемы страниц, для которых нужны макеты; ТЗ.
ОПЛАТА: WebMoney или QIWI или ЯндексДеньги на Ваш выбор.
ЖДУ заявки в проект или сообщения в личку.
ПРОШУ: указать сроки и Ваше предложение по бюджету, если он отличается от указанного.
Заявки фрилансеров
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