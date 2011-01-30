Дизайн сайта. Тема: наука

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Завершен11 заявок188 просмотров

Нужно разработать дизайн представительского сайта. Главное, сайт должен выглядить солидно и "дорого". Тема: наука. Нужно 2 страницы: главная и контентная.

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
14 лет назад
$150
7 дней
Очень довольна работой Александра. Спасибо за безупречное исполнение очередного проекта!
Приятно было снова поработать с этим заказчиком. Общение, тех. задание, оплата – все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
14 лет назад

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