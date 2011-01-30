Дизайн сайта. Тема: наука

Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления ...