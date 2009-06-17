Дизайн сайта. Тематика: продажа каминов.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт104 заявки742 просмотра

Разработать дизайн-макет главной и внутренних страниц согласно тз.

Присылайте ссылки на портфолио, сроки и цены.

16 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

blx
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$250
10 дней

Заявки фрилансеров

blx
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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