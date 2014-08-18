Дизайн сайта типографии

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Завершен1 заявка92 просмотра

Разработать дизайн сайта типографии. В качестве примеров можно взять

http://www.sberbank.ru

или

http://vizitka.com

11 лет назад
root4root
Павел 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$140
3 дня
Елена качественно и в срок выполнила проект. Никаких проблем со связью не возникло. Работой остались довольны, будем обращаться еще. Очень рекомендуем!
Хороший заказчик, сотрудничество прошло "на отлично". Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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