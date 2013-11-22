-Должностные обязанности; -Дизайн интернет – магазинов; -Дизайн баннеров, кнопок, иконок; -Контент-дизайн. Приветствуется наличие навыков в: -дизайне полиграфии (буклеты, листовки); -дизайне упаковки; -техническом дизайне. ...
Дизайн сайта типографской компании
Требуется разработать дизайн сайта компании, занимающейся печатью и штампами, а также полиграфией
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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