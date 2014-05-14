Дизайн сайта учебного заведения

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка94 просмотра
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Требуется разработка дизайна для сайта лицей в соответствии с требованиями для государственных школ.

Дизайн сайта
10 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Betelgejze
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$600
1 день
В очередной раз очень довольны результатом. Спасибо!
Отличный заказчик, всегда рада сотрудничеству.