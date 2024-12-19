Дизайн сайта в figma + логотип + фавикон

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок121 просмотр

Требуется сделать дизайн сайта по предоставлению платных консультаций + сделать логотип для сайта + фавикон.

За пример берем сайт https://www.wengo.it/ 

Сайт будет состоять из страниц:

  1. Главная страница (блоки 1 в 1 как на https://www.wengo.it/: шапка, первый экран-баннер с заголовком и поиском, вывод специалистов по категориям, информационный блок, футер со ссылками на внутренние страницы и соц. сети)

  2. Страница с текстом. Элементы:
    - заголовки h1-h3
    - нумерованный список
    - список с маркерами
    - текстовый баннер: заголовок, текст и кнопка
    - контактная форма: имя, телефон, сообщение

  3. Личный кабинет с подразделами в боковой колонке (см. приложенные файлы):
    - регистрация: имя, телефон, email

- стартовый подраздел с краткой сводкой

- форма с личными данными: текстовое поле, выпадающий список
- форма для бронивания: выбор специалиста, выбор даты и времени
- список прошедших и будущих бронирований: дата, специалист, статус

+ валидация для полей ввода: неправильный ввод, вывод уведомлений 

Требования к дизайну:

  • Дизайн должен быть сделан в Figma. 

  • Каждая страница должна быть в трех вариантах под 3 разрешения экрана: 1400px, 768px, 360px

  • По сетке из 12 колонок, все отступы кратны 8. Должна быть система размеров и отступов

  • Выбранный шрифт должен быть на google fonts. 

  • Минимальный размер шрифта в элементах  - 12px

  • Все иконки в svg

  • Весь текст в элементах и блоках должен быть на английском языке или lorem ipsum.

  • Изображения можно использовать со стоков, только прикладывайте ссылку на это изображение в комментарии в figma. Также можно использовать сгенерированные изображения

Логотип: 

  • текстовый логотип “Arcanha” со строгим шрифтом в черном цвете

  • в формате svg


Фавикон:

  • фавикон на основании логотипа,  в формате svg с соотношением сторон 1 к 1

Пожелания по дизайну:

Дизайн должен быть в строгом минималистичном стиле в черно-белых цветах с оттенками серого для полей / валидаций. Пример - https://www.dior.com/en_ch/beauty/contact-parfum 

Яркие цвета возможны для той же валидации, статусов полей.

Порядок работы: сначала исполнитель делает дизайн лого, шапки сайта и первых двух экранов главной страницы под экран в 1400px. Этот дизайн согласовывается, при необходимости вносятся правки, и на основе согласованного варианта исполнитель делает оставшееся.

По всем вопросам буду быстро и по делу отвечать

FigmaДизайн сайтовСоздание логотипов
5 месяцев назад
kostyab17
27 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
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7 часов назад
5 месяцев назад
$550
30 дней
Escrow
Все отлично, работа выполнена точно в срок, все сделано по ТЗ
Дуже приємно та комфортно працювати з Костянтином, чітке завдання та швидка оплата! :)

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