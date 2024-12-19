Требуется сделать дизайн сайта по предоставлению платных консультаций + сделать логотип для сайта + фавикон.

За пример берем сайт https://www.wengo.it/

Сайт будет состоять из страниц:

Главная страница (блоки 1 в 1 как на https://www.wengo.it/ : шапка, первый экран-баннер с заголовком и поиском, вывод специалистов по категориям, информационный блок, футер со ссылками на внутренние страницы и соц. сети) Страница с текстом. Элементы:

- заголовки h1-h3

- нумерованный список

- список с маркерами

- текстовый баннер: заголовок, текст и кнопка

- контактная форма: имя, телефон, сообщение Личный кабинет с подразделами в боковой колонке (см. приложенные файлы):

- регистрация: имя, телефон, email

- стартовый подраздел с краткой сводкой

- форма с личными данными: текстовое поле, выпадающий список

- форма для бронивания: выбор специалиста, выбор даты и времени

- список прошедших и будущих бронирований: дата, специалист, статус

+ валидация для полей ввода: неправильный ввод, вывод уведомлений



Требования к дизайну:

Дизайн должен быть сделан в Figma.

Каждая страница должна быть в трех вариантах под 3 разрешения экрана: 1400px, 768px, 360px

По сетке из 12 колонок, все отступы кратны 8. Должна быть система размеров и отступов

Выбранный шрифт должен быть на google fonts.

Минимальный размер шрифта в элементах - 12px

Все иконки в svg

Весь текст в элементах и блоках должен быть на английском языке или lorem ipsum.

Изображения можно использовать со стоков, только прикладывайте ссылку на это изображение в комментарии в figma. Также можно использовать сгенерированные изображения

Логотип:

текстовый логотип “Arcanha” со строгим шрифтом в черном цвете

в формате svg



Фавикон:

фавикон на основании логотипа, в формате svg с соотношением сторон 1 к 1

Пожелания по дизайну:

Дизайн должен быть в строгом минималистичном стиле в черно-белых цветах с оттенками серого для полей / валидаций. Пример - https://www.dior.com/en_ch/beauty/contact-parfum

Яркие цвета возможны для той же валидации, статусов полей.

Порядок работы: сначала исполнитель делает дизайн лого, шапки сайта и первых двух экранов главной страницы под экран в 1400px. Этот дизайн согласовывается, при необходимости вносятся правки, и на основе согласованного варианта исполнитель делает оставшееся.

По всем вопросам буду быстро и по делу отвечать