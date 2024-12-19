Ищется веб-дизайнер для выполнения задач по анализу целевой аудитории, подготовке прототипов и дизайну адаптивного сайта на платформе Tilda. Основные задачи включают интеграцию с внешними сервисами, базовую SEO-оптимизацию и отладку работы сайта. Требуется оформленное портфолио с кейсами. Бюджет за проект до 60 тыс. рублей, с возможностью получения бонусов за Landing page.
Дизайн сайта в figma + логотип + фавикон
Требуется сделать дизайн сайта по предоставлению платных консультаций + сделать логотип для сайта + фавикон.
За пример берем сайт https://www.wengo.it/
Сайт будет состоять из страниц:
Главная страница (блоки 1 в 1 как на https://www.wengo.it/: шапка, первый экран-баннер с заголовком и поиском, вывод специалистов по категориям, информационный блок, футер со ссылками на внутренние страницы и соц. сети)
Страница с текстом. Элементы:
- заголовки h1-h3
- нумерованный список
- список с маркерами
- текстовый баннер: заголовок, текст и кнопка
- контактная форма: имя, телефон, сообщение
Личный кабинет с подразделами в боковой колонке (см. приложенные файлы):
- регистрация: имя, телефон, email
- стартовый подраздел с краткой сводкой
- форма с личными данными: текстовое поле, выпадающий список
- форма для бронивания: выбор специалиста, выбор даты и времени
- список прошедших и будущих бронирований: дата, специалист, статус
+ валидация для полей ввода: неправильный ввод, вывод уведомлений
Требования к дизайну:
Дизайн должен быть сделан в Figma.
Каждая страница должна быть в трех вариантах под 3 разрешения экрана: 1400px, 768px, 360px
По сетке из 12 колонок, все отступы кратны 8. Должна быть система размеров и отступов
Выбранный шрифт должен быть на google fonts.
Минимальный размер шрифта в элементах - 12px
Все иконки в svg
Весь текст в элементах и блоках должен быть на английском языке или lorem ipsum.
Изображения можно использовать со стоков, только прикладывайте ссылку на это изображение в комментарии в figma. Также можно использовать сгенерированные изображения
Логотип:
текстовый логотип “Arcanha” со строгим шрифтом в черном цвете
в формате svg
Фавикон:
фавикон на основании логотипа, в формате svg с соотношением сторон 1 к 1
Пожелания по дизайну:
Дизайн должен быть в строгом минималистичном стиле в черно-белых цветах с оттенками серого для полей / валидаций. Пример - https://www.dior.com/en_ch/beauty/contact-parfum
Яркие цвета возможны для той же валидации, статусов полей.
Порядок работы: сначала исполнитель делает дизайн лого, шапки сайта и первых двух экранов главной страницы под экран в 1400px. Этот дизайн согласовывается, при необходимости вносятся правки, и на основе согласованного варианта исполнитель делает оставшееся.
По всем вопросам буду быстро и по делу отвечать
Выбранный исполнитель
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