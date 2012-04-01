Дизайн сайта в psd

1. Название сайта\доменное имя. http://spezaromat.ru , все на ней есть но устарело. 2. Тип сайта (сайт-визитка, корпоративный,). Нужен сайт как для покупателей продукции в магазинах-: ссылки на рецепты .Так и для оптовых покупателей. 3. Структура сайта: Система навигации по ...