Дизайн сайта в стиле Web 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок364 просмотра

Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного человека, если это необходимо, но, конечно, хотелось бы чтобы всем занимался один исполнитель.

Страницы представляют из себя как обычные статические, так и страницы с формами и таблицами, личный кабинет. Требуется хорошее понимание юзабилити, и в целом рассчитываем на творческий, креативный подход, сразу могу сказать задача непростая, поэтому новичкам лучше не оставлять заявки.

Будет большим плюсом если на начальном этапе от Вам будут какие-то идеи, которые Вы впоследствии сможете самостоятельно (или совместно с коллегами) реализовать. Также желательно умение рисовать от руки

Оплата ТОЛЬКО по факту сдачи каждой страницы, либо по безопасной сделке.

Подробности готов обсудить по почте: [email protected]

13 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить новую главную страницу

    stas-salon.com -добавить новый раздел вместо главной страницы - то есть новую главную страницу с текстовой информацией о покупке антиквариата: золото, серебро, монеты, награды, фотографии, бриллианты, ювелирные изделия, картины, книги, фарфор, иконы и т.д. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно разработать дизайн для сайта по недвижимости

    Дизайн должен быть рассчитан на разрешение экрана 1024x768 Дизайн должен быть выполнен в минималистическом стиле, но все должно выглядеть стильно и красиво. Список страниц сайта дизайн которых нужно будет разработать ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн личного кабинета на сайте

    $100

    требуется изменить дизайн личного кабинета, чтобы перекликался с гаммой metodis***tka.ru (звездочки убираем) в архиве прицепляю основные 3 страницы, остальные мало чем отличаются. пожелания: основной фон- белый. Кричащих и аляпистых сочетаний не надо, но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Допилить существующий макет

    $250

    Требуется допилить существующий макет сайта, в котором остались неучтенными несколько типов страниц сайта и некоторые элементы дизайна. Некоторые моменты необходимо переделать с учетом пожеланий заказчика. P.S. Сроки ограничены, всё необходимо сделать за 2-3 дня, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта студсовета

    $100

    Нужен дизайн сайта для СтудСовета университета. Пример того, что хотелось бы увидеть: http://www.shtabso.ru/ Пишем цены и сроки. Все подробности будут обговорены с выбранным исполнителем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Zitterbacke

    Необходим дизайн Главной страницы и нескольких внутренних для сайта гуманитарной тематики. Есть пожелания по структуре и цветовой гамме.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад