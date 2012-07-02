Дизайн сайта в стиле Web 2.0

Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного человека, если это необходимо, но, конечно, хотелось бы чтобы всем занимался один исполнитель.

Страницы представляют из себя как обычные статические, так и страницы с формами и таблицами, личный кабинет. Требуется хорошее понимание юзабилити, и в целом рассчитываем на творческий, креативный подход, сразу могу сказать задача непростая, поэтому новичкам лучше не оставлять заявки.

Будет большим плюсом если на начальном этапе от Вам будут какие-то идеи, которые Вы впоследствии сможете самостоятельно (или совместно с коллегами) реализовать. Также желательно умение рисовать от руки

Оплата ТОЛЬКО по факту сдачи каждой страницы, либо по безопасной сделке.

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