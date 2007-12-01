Дизайн сайта в стиле Яндекс

Необходимо нарисовать дизайн сайта. Присылайте работы подобной тематики. Все стандартно, красивая шапка, 6-7 элементов меню, основной текстовый блок, блок и 3 последних новостей + footer. Называйте срок и цену. Время - деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется лёгкий, простенький, но приятный дизайн,
без особых графических наворотов, не надо рисовать сложные фоны.
Несколько страничек с одинаковым дизайном.
То-есть рисуете макет главной страницы, подбираете стили и цвета для текстов
и элементов по мелочи на внутренних страницах,
располагаете грамотно информацию,
чтобы было просто и читаемо.
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