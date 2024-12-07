Требуется редизайн существующей страницы сайта детской IT-школы. Необходимо сделать её более яркой и современной, освежить дизайн блоков и создать несколько новых. Укажите конечные сроки и стоимость выполнения заказа.
Дизайн сайта в туристической тематике
Нужно сделать дизайн для компании в сфере туризма (услуги).
Есть бриф и описание структуры.
Лучше обсудить в tg (в профиле).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработка 5 лендов для казино на основе видео технического задания. Задача несложная, предпочтение отдается исполнителям, которые смогут завершить проект в течение дня.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $65
Требуется доработка дизайна лендинга, включая создание карточки товара и формы обратной связи. Техническое задание будет отправлено в личной переписке, текущий макет прикреплен.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки уникального и привлекательного оформления для запрещенограма. Проект требует креативного подхода и готовности к доработкам. Необходимо предоставить примеры работ и указать сроки выполнения.Закрыт5 месяцев назад
Агентство Brainstorm ищет веб-дизайнера и UX/UI дизайнера с опытом в создании лендингов и многостраничных сайтов. Требуется портфолио с реальными проектами, знание принципов дизайна и нестандартные решения. Оплата сдельная, обсуждается на собеседовании.Закрыт5 месяцев назад
Ищется веб-дизайнер для оказания помощи в разработке и дизайне сайтов. Требуется опыт в создании привлекательных и функциональных интерфейсов. Ожидается сотрудничество на короткий срок с возможностью выполнения небольших задач.Закрыт5 месяцев назад
Криптовалютному стартапу требуется дизайнер с опытом от 3-х лет для удаленной работы. Обязанности включают разработку дизайна для проектов, создание визуального контента и адаптацию дизайнов для различных платформ. Необходимы навыки работы с Adobe Photoshop, Illustrator и Figma.Закрыт5 месяцев назад
Требуется веб-дизайнер для создания анимаций, веб-дизайна и вёрстки. Необходим опыт в веб-дизайне и навыки анимации. Предлагается аванс 40% от суммы договора, финализация 60%. Бюджет задач варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.Закрыт5 месяцев назад
Необходимо создать дизайн главной страницы для веб студии в срок 2-3 месяца. Ожидается современный и красивый стиль с эффектами и изображениями, сгенерированными с помощью AI. Идеи и блоки для дизайна будут обсуждены с дизайнером. Пожалуйста, учитывайте опыт и вкус при выполнении задачи.Закрыт4 месяца назад
- $50
Ищется дизайнер для создания 5 однотипных лендосов с небольшими вариациями в дизайне. Требуется разработать разные цветовые решения и изменить порядок блоков в 5-6 блоковых структурах. Ожидается выполнение работы по 10 долларов за один лендинг.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 месяцев назад