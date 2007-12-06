Дизайн сайта+верстка

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать (или предложить свой) дизайн сайта (с версткой) с учетом некоторых требований:
1.Обязательное использование некоторых элементов
2.Использование определенной цветовой гаммы
В последующем планируется создание еще 4 сайтов с похожим дизайном.
Суть: фирма занимается фотографией, полиграфией, сканированием и оцифровкой.
На каждое направление деятельности планируется создать свой сайт (доменные имена уже есть).
Дизайн у всех сайтов должен быть похожим.
Потолочные предложения не рассматриваются. Мы не жирные коты, поэтому ждем бюджетных предложений.
Если найдем общий язык, гарантируем последующие заказы на полиграфический дизайн.
На данный момент речь идет о сайте по полиграфической деятельности. Название www.niceprint.ru
Основные разделы: копицентр, печатный салон, дизайн студия, сервис, прайс лист, контакты.
С аськой не дружу, общаюсь по почте или через сайт.
Пока прилагаю jpg имеющегося дизайна. Макет в Illustrator.
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