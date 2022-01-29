Дизайн сайта визитки

Добрый день. Требуется разработать дизайн личного кабинета, содержащий шаблоны: - страница авторизации и восстановления пароля - главная страница кабинета - страница с данными клиента - страница с заявками (таблица + фильтр, сортировка) - уведомления - список уведомлений - платежи - список платежей - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сайта: показать банкам, платежным системам, что компания представлена в интернете, имеет пользовательское соглашение , политики различные и пр. Привлекать клиентов не нужно. Тексты есть, хотелось бы получить структуру сайта, его оформление (воздушно, модно, молодежно, учитывая направления дизайна блокчейн интерфейсов). В общем нужен только дизайн, стиль, можно предложить логотип (его пока нет). Домены, хостинги есть, (globopay.eu)продвигать ничего не нужно. Кнопка get started нужна, она ведет уже непосредственно в программу на форму ввода почты. Сайт по дизайну который нравится: https://www.koalapays.com/. Что бы хотелось видеть в плане информации: https://drive.google.com/file/d/1-tNN1tWhFz49fM7KoH7fNp1ZFgWsFH_M/view?usp=sharing ( файл не прикрепился). Просьба определить бюджет и сроки. Меня зовут Максим. готов ответить на любые вопросы.
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