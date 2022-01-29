Дизайн сайта визитки

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка94 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача сайта: показать банкам, платежным системам, что компания представлена в интернете, имеет пользовательское соглашение , политики различные и пр. Привлекать клиентов не нужно. Тексты есть, хотелось бы получить структуру сайта, его оформление (воздушно, модно, молодежно, учитывая направления дизайна блокчейн интерфейсов). В общем нужен только дизайн, стиль, можно предложить логотип (его пока нет). Домены, хостинги есть, (globopay.eu)продвигать ничего не нужно. Кнопка get started нужна, она ведет уже непосредственно в программу на форму ввода почты. Сайт по дизайну который нравится: https://www.koalapays.com/. Что бы хотелось видеть в плане информации: https://drive.google.com/file/d/1-tNN1tWhFz49fM7KoH7fNp1ZFgWsFH_M/view?usp=sharing ( файл не прикрепился). Просьба определить бюджет и сроки. Меня зовут Максим. готов ответить на любые вопросы.

Дизайн сайта
2 года назад
guest_16436291396644
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн личного кабинета

    Добрый день. Требуется разработать дизайн личного кабинета, содержащий шаблоны: - страница авторизации и восстановления пароля - главная страница кабинета - страница с данными клиента - страница с заявками (таблица + фильтр, сортировка) - уведомления - список уведомлений - платежи - список платежей - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужен макет сайта

    $20

    Добрый день, мне нужен макет сайта для курсовой работы. Тема сайта - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением,  название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом, логотип текстовый. Время есть до 6 числа. Дизайн ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется дизайнер сайта

    Для сайта https://playstation-sony.digital/ требуется дизайнер. Для отклика внимательно ознакомьтесь с структурой сайта. Примеры работ и опыт обязательно! Писать строго здесь!

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    2 года назад