Дизайн сайта-визитки

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка70 просмотров

Здравствуйте, Дмитрий!

Во вложении ТЗ

11 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$100
4 дня
Присоединяюсь к отзывам - я также попался на данного индивидуума, хотя один успешный проект я успел завершить. Тут все понятно, захотелось побыстрому сорвать бабла с доверчивых заказчиков. Тут я еще раз убедился, что работать нужно только по безопасной сделке или без предоплаты. Даю ссылку на переписки: https://www.dropbox.com/sh/jgslus1nser4aka/AAA2c-CvjX9lxAPJIh0MMpara Профиль ВК: http://vk.com/id251835958 Хочу обратить внимание, что данный товарищь скорее всего будет еще раз региться на сервисе и пытаться повторить авантюру, обязательно изучите его портфолио, т.к. может в дальнейшем его повторно использовать! Также не ведитесь на "СУПЕР АКЦИИ" по низкой цене. Коллеги, будьте бдительны, не доверяйте никому, кроме себя! Надеюсь, данный пример, многим послужит уроком!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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