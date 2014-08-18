Дизайн сайта-визитки

Есть дизайн-макет (PSD), который разрабатывался в рамках отрисовки дизайна небольшого сайта (состоящего из 4 страниц). Клиент прислал несколько правок по одному из макетов. Дизайнер, который занимался проектом, сейчас недоступен. Надо оперативно доделать несколько ...