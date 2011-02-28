Разработка дизайна интернет магазина обуви (главная, страница каталога, страница товара, страница корзины) движок virtumart
Дизайн сайта-визитки для депутата
Промо сайт/личная страничка кандидата в депутаты от партии зеленых.
Т.к. от партии зеленых - соответственно дизайн - в зеленых тонах. (партия зеленых: http://www.greenparty.ua/)
Имеются фотографии с профессиональной фотосессии которые обязательно нужно будет использовать в дизайне.
Разделы сайта:
1. Биография
2. Фото
3. Видео
4. Новости
5. В Прессе (упоминания о депутате в прессе)
6. Статьи (или еще можно назвать Блог, здесь будут записи и статьи написанные самим депутатом)
Два языка - украинский (по-умолчанию) и русский (где-то на странице должен быть выбор языка)
Пример хорошего сайта депутата - korobchinskiy.com.ua (наш сайт должен быть не хуже)
Бюджет - до 500$. В зависимости от уровня и квалификации исполнителя. Наличие портфолио - обязательно. Максимум внимания ко всем деталям.
ВНИМАНИЕ! Заявки принимаем только 1 ДЕНЬ!
Выбранный исполнитель
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