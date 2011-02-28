Дизайн сайта-визитки для депутата

Промо сайт/личная страничка кандидата в депутаты от партии зеленых.

Т.к. от партии зеленых - соответственно дизайн - в зеленых тонах. (партия зеленых: http://www.greenparty.ua/)

Имеются фотографии с профессиональной фотосессии которые обязательно нужно будет использовать в дизайне.

Разделы сайта:

1. Биография

2. Фото

3. Видео

4. Новости

5. В Прессе (упоминания о депутате в прессе)

6. Статьи (или еще можно назвать Блог, здесь будут записи и статьи написанные самим депутатом)

Два языка - украинский (по-умолчанию) и русский (где-то на странице должен быть выбор языка)

Пример хорошего сайта депутата - korobchinskiy.com.ua (наш сайт должен быть не хуже)

Бюджет - до 500$. В зависимости от уровня и квалификации исполнителя. Наличие портфолио - обязательно. Максимум внимания ко всем деталям.

ВНИМАНИЕ! Заявки принимаем только 1 ДЕНЬ!