Дизайн сайта-визитки для депутата

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен53 заявки547 просмотров

Промо сайт/личная страничка кандидата в депутаты от партии зеленых.

Т.к. от партии зеленых - соответственно дизайн - в зеленых тонах. (партия зеленых: http://www.greenparty.ua/)

Имеются фотографии с профессиональной фотосессии которые обязательно нужно будет использовать в дизайне.

Разделы сайта:

1. Биография

2. Фото

3. Видео

4. Новости

5. В Прессе (упоминания о депутате в прессе)

6. Статьи (или еще можно назвать Блог, здесь будут записи и статьи написанные самим депутатом)

Два языка - украинский (по-умолчанию) и русский (где-то на странице должен быть выбор языка)

Пример хорошего сайта депутата - korobchinskiy.com.ua (наш сайт должен быть не хуже)

Бюджет - до 500$. В зависимости от уровня и квалификации исполнителя. Наличие портфолио - обязательно. Максимум внимания ко всем деталям.

ВНИМАНИЕ! Заявки принимаем только 1 ДЕНЬ!

14 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$300
5 дней
Леночка на высоте!
Приятное общение, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую Константина потенциальным исполнителям как конструктивного и ответственного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Елена.

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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