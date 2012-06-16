Нужно разработать дизайн главной страницы сайта: есть лого и ТЗ Сроки: в субботу утром до 10 МСК дня. Оплата: после утверждения макета клиентом Нужен толковый дизайнер - новичков просьба не ...
Дизайн сайта-визитки для игровой компании
Для компании, занимающейся разработкой игр, требуется создать дизайн сайта-визитки, включая "доделку" логотипа (в приложении то, от чего "следует отталкиваться").
Основные вещи, которые будут на сайте:
- новости
- "о компании"
- проекты компании
- вакансии
- контактная информация
Также следует учесть, что сайт будет на нескольких языках.
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