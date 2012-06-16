Дизайн сайта-визитки для игровой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок170 просмотров

Для компании, занимающейся разработкой игр, требуется создать дизайн сайта-визитки, включая "доделку" логотипа (в приложении то, от чего "следует отталкиваться").

Основные вещи, которые будут на сайте:

- новости

- "о компании"

- проекты компании

- вакансии

- контактная информация

Также следует учесть, что сайт будет на нескольких языках.

13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$400
14 дней
Очень доволен сотрудничеством с Ириной! Качество работы и оперативность приятно порадовали. В особенности хочется отметить тот факт, что дизайн получился интересным и ярким в эмоциональном плане. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством. На данный момент один из самых интересных проектов)) Рекомендую Владимира как надежного заказчика

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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