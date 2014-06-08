Дизайн сайта-визитки, "призывник"

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок1550 просмотров
#1$120

Требуется создать дизайн сайта "Военный билет".

На сайте будет информация:

-Получение военного билета, помощь призывникам, ответы на вопросы.... и т.д.

-Меню сайта: Главная, Услуги, FAQ, Полезно знать, Контакты

Сайт внешне должен вызывать доверие, определённый уровень солидности.

Не стоит делать дизайн громоздким - всё должно способствовать удобному восприятию контента.

Читабельный шрифт, понятное меню.

Макет - не резиновый, выравнивание по центру, ширина - 900-1000 пикс.

Цвета: красный - обязательно должен присутствовать, остальное - на Ваше усмотрение, главное - гармонично.

Шрифты: стандартные. У верстальщика что бы не было проблем в дальнейшем.

Примеры сайтов:

http://www.gvka.ru/

http://vbiletspb.ru/

http://www.antipriziv.ru/

http://www.prizyvnik-svoboda.ru/

13 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

st_nn
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
дизайн выполнен работой доволен
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен. Оплата даже раньше срока. Во время выполнения никаких "палок в колеса" не ставил. Приятный в общении, профессиональный и честный заказчик. Корректен, пунктуален. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

st_nn
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1

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