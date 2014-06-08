Требуется разработать красивую иллюстрированную подложку под форму авторизации сайта. Картинка должна быть отрисованной (не фото, не коллаж) в векторном редакторе, достаточной яркой, детализированной. Будет заказ на две такие картинки.
Дизайн сайта-визитки, "призывник"
Требуется создать дизайн сайта "Военный билет".
На сайте будет информация:
-Получение военного билета, помощь призывникам, ответы на вопросы.... и т.д.
-Меню сайта: Главная, Услуги, FAQ, Полезно знать, Контакты
Сайт внешне должен вызывать доверие, определённый уровень солидности.
Не стоит делать дизайн громоздким - всё должно способствовать удобному восприятию контента.
Читабельный шрифт, понятное меню.
Макет - не резиновый, выравнивание по центру, ширина - 900-1000 пикс.
Цвета: красный - обязательно должен присутствовать, остальное - на Ваше усмотрение, главное - гармонично.
Шрифты: стандартные. У верстальщика что бы не было проблем в дальнейшем.
Примеры сайтов:
Победитель конкурса
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