Дизайн сайта + встроить в шаблон webasyst

Требуется дизайнер для обновления сайта

необходимо сделать оформить шапку на сайте, есть готовые куски на примере которых я покажу что и как,

сделать дизайн блоков вывод блоков новости, меню, дизайн вывода товара на главную страницу

встроить все это в шаблон webasyst, но рассмотрю варианты без встройки в движок