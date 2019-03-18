Дизайн сайта Wordpress - нарисовать PSD Файлы

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок271 просмотр
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Нужен хороший дизайнер для того чтобы нарисовать PSD макеты 

в отклике напишите слово - "дизайн"

так же приложите пожалуйста свое портфолио или дайте ссылки на портфолио чтобы ознакомится с вашими работами 

напишите примерные цены за дизайн: 8 desktop страниц сайта + 8 для mobile  

WordPressДизайн сайта
5 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад